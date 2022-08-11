"Спартак" разорвал контракт с хавбеком Хендриксом

Фото: инстаграм Йоррита Хендрикса/Автор неизвестен

"Спартак" разорвал контракт с хавбеком Йорритом Хендриксом.

27-летний голландский футболист был арендован "Фейеноордом" до конца июня 2023 года, но покидает клуб из Роттердама досрочно.

По данным источника, футболист переходит в "Фортуну" из Дюссельдорфа, выступающую во второй Бундеслиге.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в начале 2021 года. В составе московского клуба он провел 22 матча во всех турнирах.

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