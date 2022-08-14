"Спартак" разгромил "Сочи" и возглавил РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 3:0.

Победу "красно-белым" принесли дубль Квинси Промеса и гол Антона Зиньковского.

"Спартак", набрав 13 очков, вышел на 1-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 9 очками остался на пятой позиции.

"Спартак" – "Сочи" - 3:0 (0:0)

Голы: Промес, 57 - 1:0, Зиньковский, 71 - 2:0, Промес, 84 - 3:0

"Спартак": Селихов, Джикия (Чернов, 86), Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра (Пруцев, 73), Умяров, Денисов (Рассказов, 86), Промес, Игнатов (Зиньковский, 64), Соболев (Николсон, 86).

"Сочи": Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Цаллагов (Бурмистров, 36), Макарчук, Нобоа, Юсупов (Жоаозиньо, 64), Ангбан (Кравцов, 72), Сарвели (Батырев, 63), Мелкадзе.

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