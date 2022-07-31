"Спартак" разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле разгромил "Оренбург" со счетом 4:1.

Победу "красно-белым" принесли дубль Квинси Промеса, голы Кристофера Мартинса и Александра Соболева. В составе гостей отличился Иван Башич.

"Спартак" – "Оренбург" - 4:1 (3:0)

Голы: Мартинс, 2 - 1:0, Соболев, 12 - 2:0, Промес, 38 - 3:0, Башич, 55 - 3:1, Промес, 90 - 4:1

"Спартак": Селихов, Чернов, Литвинов, Рыбус (Денисов, 59), Зобнин, Мартинс Перейра (Зиньковский, 75), Умяров (Маслов, 89), Хлусевич, Мозес (Пруцев, 59), Промес, Соболев (Николсон, 60).

"Оренбург": Гошев, Полуяхтов (Вера, 59), Малых, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин (Гурциев, 59), Капленко (Титков, 67), Башич, Воробьев (Мансилья, 72), Сычевой (Оганесян, 46).

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