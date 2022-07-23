"Спартак" разгромил "Краснодар" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде разгромил "Краснодар" со счетом 4:1.

Победу "красно-белым" принесли голы Романа Зобнина, Квинси Промеса и Виктора Мозеса, а также автогол Сергея Бородина. У "быков" отличился Эдуард Сперцян. Стоит отметить, что хозяева больше тайма играли вдесятером из-за удаления Александра Черникова.

"Краснодар" – "Спартак" - 1:4 (0:1)

Голы: Зобнин, 35 - 0:1, Промес, 46 - 0:2, Бородин, 53 (автогол) - 0:3, Сперцян, 60 (с пенальти) - 1:3, Мозес, 83 - 1:4.

"Краснодар": Сафонов, Бородин, Литвинов, Петров (Рамирес, 46), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баняц (Ахметов, 80), Волков (Сулейманов, 81), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.

"Спартак": Селихов, Джикия (Кофрие, 69), Чернов, Хлусевич (Классен, 88), Денисов, Литвинов (Пруцев, 56), Зобнин, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс Перейра (Умяров, 56), Промес, Соболев.

Удаление: Черников (37).

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