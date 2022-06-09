"Спартак" расстанется с Ваноли и пригласит российского тренера

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"Спартак" расстанется с Ваноли и пригласит российского тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли покинет клуб, сообщает журналист Лука Бьянкин в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб сделает объявление об отставке итальянского специалиста в ближайшее время. Ранее сообщалось, что семья тренера попросила его вернуться в Италию.

Новым наставником "Спартака" станет россиянин, сообщает журналист Иван Карпов в своем твиттере. При этом в список возможных кандидатов не входят Курбан Бердыев, Владимир Федотов, Игорь Осинькин и Михаил Галактионов.

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