"Спартак" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера

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"Спартак" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" рассматривает четырех кандидатов на пост главного тренера, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, "красно-белые" интересуются Игорем Осинькиным ("Крылья Советов"), Андреем Талалаевым (Ахмат), Михаилом Галактионовым (молодежная сборная России) и Владимиром Федотовым ("Сочи").

Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" приняло решение уволить нынешнего главного тренера Паоло Ваноли по окончании сезона.

Не пропустите: "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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