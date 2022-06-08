"Спартак" продлил Рассказова
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Николаем Рассказовым, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до 31 мая 2023 года. Прежнее соглашение истекало в конце июня нынешнего года.
24-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". Всего он провел за "красно-белых" 75 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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