"Спартак" продал Тиля в ПСВ
Фото: твиттер Гуса Тиля/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Спартака" Гус Тиль перешел в ПСВ, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Сумма трансфера составила порядка четырех миллионов евро.
24-летний Тиль выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренды во "Фрайбург" и "Фейеноорд". Ранее играл за АЗ. За сборную Нидерландов сыграл пять матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23