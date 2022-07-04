"Спартак" продал Тиля в ПСВ

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"Спартак" продал Тиля в ПСВ

Фото: твиттер Гуса Тиля/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Спартака" Гус Тиль перешел в ПСВ, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сумма трансфера составила порядка четырех миллионов евро. 

24-летний Тиль выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренды во "Фрайбург" и "Фейеноорд". Ранее играл за АЗ. За сборную Нидерландов сыграл пять матчей и забил один гол.

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