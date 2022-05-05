"Спартак" потроллил "Манчестер Сити" из-за вылета из Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала вылет "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" (1:3) в ответном матче 1/2 финала.
"Можем подтвердить, что у нас столько же трофеев в Лиге чемпионов, сколько и у "Манчестер Сити", - говорится в англоязычной версии твиттера "красно-белых".
Стоит отметить, что "Спартак" и "Манчестер Сити" никогда не выигрывали Лигу чемпионов. Английский клуб в прошлом сезоне проиграл в финале "Челси" (0:1), а для "Спартака" лучшим результатом был выход в полуфинал в 1991 году и поражение от "Марселя" (1:3, 1:2).
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