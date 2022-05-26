"Спартак" получил солидную сумму от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заплатил девять миллионов евро "Спартаку" за участие в еврокубках в нынешнем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

Московский клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов, проиграв в квалификационном раунде "Бенфике", но затем занял первое место в группе Лиги Европы. После этого "красно-белые" не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения российских клубов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что в следующем сезоне российские клубы также не смогут сыграть в еврокубках.

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