"Спартак" показал шуточное предложение "Баварии" по Соболеву
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" опубликовала в сети шуточное предложение мюнхенской "Баварии" по трансферу нападающего Александра Соболева.
В "документе" указано, что немецкий гранд готов купить российского форварда за € 1 тыс, а также в нем прописаны и другие условия.
В частности, там указано, что сумма может вырасти до € 10 млн, если "Бавария" выиграет Евровидение. Еще € 15 млн доплатят российскому, если "Манчестер Юнайтед" завоюет трофей, и еще € 20 млн можно получить, если нападающий "ПСЖ" Лионель Месси перейдёт в мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20