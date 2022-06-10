"Спартак" показал шуточное предложение "Баварии" по Соболеву

Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" опубликовала в сети шуточное предложение мюнхенской "Баварии" по трансферу нападающего Александра Соболева.

В "документе" указано, что немецкий гранд готов купить российского форварда за € 1 тыс, а также в нем прописаны и другие условия.

В частности, там указано, что сумма может вырасти до € 10 млн, если "Бавария" выиграет Евровидение. Еще € 15 млн доплатят российскому, если "Манчестер Юнайтед" завоюет трофей, и еще € 20 млн можно получить, если нападающий "ПСЖ" Лионель Месси перейдёт в мадридский "Реал".

Читайте также: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов". | https://dailysports.net/