"Спартак" подпишет защитника "Локомотива"
Фото: твиттер Мацея Рыбуса/Автор неизвестен
Польский защитник "Локомотива" Мацей Рыбус перейдет в "Спартак", сообщает Interia Sport.
По сведениям источника, футболист подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Поляк достанется "Спартаку" бесплатно, так как его контракт с "железнодорожниками" истекает в конце июня.
32-летний Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года. Всего он провел за клуб 136 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: "Спартак" продлил Рассказова. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" подпишет защитника "Локомотива"
-
Отец Черышева оценил вероятность возвращения футболиста в "Валенсию"
-
Ляказетт вернулся в "Лион" и сделал первое заявление
-
"Краснодар" урезал бюджет на новый сезон
-
В "Арсенале" назвали имя лучшего футболиста по итогам сезона
-
Тчуамени в шаге от перехода в "Реал"
-
Артуро Видаль может перейти в неожиданный клуб
-
Футболист "Арсенала" сменил имя после женитьбы
-
Гаттузо представлен в качестве главного тренера клуба Примеры
-
В "Монако" ответили на слухи о переходе Головина в английский клуб
-
Блаттеру стало плохо перед заседанием суда
-
Роналдо проехал 500 километров в честь возвращения "Вальядолида" в Примеру
-
Расписание матчей Лиги наций на 9 июня
-
Шапи вернулся в "Краснодар" из аренды в турецком клубе
-
"Лион" сегодня объявит о возвращении легенды клуба
-
Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо
-
В "Зените" высказались о будущем Семака
-
Сборную Эквадора отстранили от ЧМ-2022
-
Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии
-
Месси получил роль в сериале