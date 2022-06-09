"Спартак" подпишет защитника "Локомотива"

Фото: твиттер Мацея Рыбуса/Автор неизвестен

Польский защитник "Локомотива" Мацей Рыбус перейдет в "Спартак", сообщает Interia Sport.

По сведениям источника, футболист подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Поляк достанется "Спартаку" бесплатно, так как его контракт с "железнодорожниками" истекает в конце июня.

32-летний Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года. Всего он провел за клуб 136 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач.

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