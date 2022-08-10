"Спартак" подал многомиллионный иск к Газизову
Московский "Спартак" хочет взыскать 88 миллионов рублей с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, сообщает ТАСС.
По сведениям источника, руководство клуба полагает, что Газизов самолично выплатил эту сумму сам себе в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.
Ранее функционер неоднократно подавал в суд на "Спартак", пытаясь получить от клуба порядка 300 миллионов рублей.
54-летний Газизов работал в "Спартака" на протяжении полугода в 2020 году, но затем покинул клуб.
Не пропустите: "Спартак" надолго теряет Мозеса. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника сборной Хорватии
-
Чичарито готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель просит "Челси" купить Обамеянга
-
"Шахтер" одержал первую победу при новом тренере (видеообзор)
-
"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель ПСЖ
-
"Хайдук" вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
-
"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
"Аталанта" нацелилась на защитника "Ювентуса"
-
Де Йонг задумался об уходе из "Барселоны"
-
"Спартак" подал многомиллионный иск к Газизову
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Португалии
-
Бензема назвал лучшего вратаря мира
-
Кристенсен и Кессье могут покинуть "Барселону"
-
"Локомотив" пытался подписать вингера "Лилля": он отказался ехать в Россию
-
"Манчестер Сити" заплатит за защитника "Андерлехта" 15 миллионов
-
Сыновья Ибрагимовича будут играть за "Милан"
-
"Барселона" назвала сумму, за которую готова купить Бернарду Силву
-
ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года
-
Виллиан может вернуться в чемпионат Англии
-
Влашич согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Торино"