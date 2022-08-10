"Спартак" подал многомиллионный иск к Газизову

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"Спартак" подал многомиллионный иск к Газизову

Московский "Спартак" хочет взыскать 88 миллионов рублей с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, руководство клуба полагает, что Газизов самолично выплатил эту сумму сам себе в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта. 

Ранее функционер неоднократно подавал в суд на "Спартак", пытаясь получить от клуба порядка 300 миллионов рублей.

54-летний Газизов работал в "Спартака" на протяжении полугода в 2020 году, но затем покинул клуб.

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