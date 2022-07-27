"Спартак" отказался от подписания Черышева

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Московский "Спартак" отказался от варианта с подписанием российского полузащитника Дениса Черышева, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, представители футболиста дважды предлагали его услуги "красно-белым", но получили отказ. В настоящее время хавбек является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

31-летний Черышев ранее выступал за "Реал", "Севилью", "Вильярреал", "Валенсию", вновь "Вильярреал" и вновь за "Валенсию". За сборную России сыграл 33 матча и забил 12 голов.

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