"Спартак" оригинально попрощался с Ларссоном (фото)

Пресс-служба оригинально московского "Спартака" оригинально попрощалась со шведским нападающим Джорданом Ларссоном, который покинул клуб.

В телеграм-канале "красно-белых" появилось изображение футболиста в образе агента Джеймса Бонда с подписью: "Джордан Ларссон – агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью".

25-летний Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

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