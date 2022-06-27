"Спартак" оригинально попрощался с Ларссоном (фото)

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"Спартак" оригинально попрощался с Ларссоном (фото)

Пресс-служба оригинально московского "Спартака" оригинально попрощалась со шведским нападающим Джорданом Ларссоном, который покинул клуб.

В телеграм-канале "красно-белых" появилось изображение футболиста в образе агента Джеймса Бонда с подписью: "Джордан Ларссон – агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью". 

25-летний Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

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