"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Победу "красно-белым" принес дубль Александра Соболева. В составе гостей отличился Юрий Горшков.

"Спартак", набрав 34 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 38 очками остались на седьмой позиции.

"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:1 (0:1)

Голы: Горшков, 30 (с пенальти) - 0:1, Соболев, 61 (с пенальти) - 1:1, Соболев, 83 - 2:1

"Спартак": Селихов, Хлусевич, Литвинов, Жиго, Джикия, Мозес, Мартинс, Зобнин, Бакаев (Промес, 68), Игнатов (Николсон, 46), Соболев.

"Крылья Советов": Ломаев, Солдатенков, Гапонов, Фернандо, Ежов, Горшков, Коваленко, Витюгов (Барац, 67), Сарвели, Зиньковский (Пиняев, 80), Глушенков (Ципченко, 79).

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