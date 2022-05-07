"Спартак" одержал важную победу над "Уралом"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1.
Победу "красно-белым" принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса. В составе хозяев отличился Лео Гогличидзе.
"Спартак", набрав 37 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с 27 очками остался в зоне переходных матчей на 14-й позиции.
"Урал" - "Спартак" - 1:3 (0:3)
Голы: Николсон, 11 - 0:1, Николсон, 26 - 0:2, Мозес, 30 - 0:3, Гогличидзе, 55 - 1:3
"Урал": Помазун, Железнов, Герасимов, Кузьмичев, Аугустиньяк (Евсеев, 88), Подберезкин (Юшин, 87), Шатов (Гаджимурадов, 78), Мишкич, Егорычев, Бикфалви.
"Спартак": Селихов, Кофрие, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Бакаев, 69), Пруцев, Зобнин (Денисов, 82), Промес (Игнатов, 69), Николсон (Рассказов, 61), Соболев.
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