"Спартак" не уволит Ваноли летом

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли не покинет клуб по окончании сезона, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство клуба приняло решение сохранить итальянского специалиста вне зависимости от исхода финального поединка Кубка России с московским "Динамо".

49-летний Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. Под его руководством "красно-белые" финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 29 мая.

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