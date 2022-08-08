"Спартак" надолго теряет Мозеса
Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен
Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес выбыл из строя на полгода из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.
У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время он перенесет операцию. Таким образом, нигериец вернется в строй уже в следующем году.
В нынешнем сезоне 31-летний Мозес провел за "Спартак" четыре матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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