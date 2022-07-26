"Спартак" начал охоту на бывшего защитника "Ахмата"

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"Спартак" начал охоту на бывшего защитника "Ахмата"

Московский "Спартак" начал охоту на бывшего защитника "Ахмата" Уилкера Анхеля.

Для подписания футболиста москвичам надо побороться с польскими клубами "Лех" и "Ракув".

Ранее СМИ писали, что агенты игрока уже предложили его услуги московского клубу. Зарплата футболиста в "Спартаке" может составить до 500 тысяч евро в год.

Напомним, что Анхель выступал за "Ахмат" с 2016 по 2021 год. 

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