Московский "Спартак" начал охоту на бывшего защитника "Ахмата" Уилкера Анхеля.

Для подписания футболиста москвичам надо побороться с польскими клубами "Лех" и "Ракув".

Ранее СМИ писали, что агенты игрока уже предложили его услуги московского клубу. Зарплата футболиста в "Спартаке" может составить до 500 тысяч евро в год.

Напомним, что Анхель выступал за "Ахмат" с 2016 по 2021 год.

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