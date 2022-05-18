"Спартак" может расстаться со многими легионерами

Фото: твиттер Крала\Автор неизвестен

Московский "Спартак" готов расстаться со всеми легионерами, которые в данный момент играют на правах аренды в других клубах, сообщает "Матч ТВ"

По информации источника, в случае подходящего предложения, любой из подобных игроков будет продан. Также клуб планирует обсудить будущее с каждым из этих футболистов.

Летом в стан красно-белых из аренды вернутся шесть легионеров. Это полузащитники Остон Урунов ("Уфа"), Гус Тил ("Фейеноорд"), Алекс Крал ("Вест Хэм"), нападающие Эсекиэль Понсе ("Эльче"), Педро Роша ("Атлетико Паранаэнсе") и Йордан Ларссон (АИК).

Напомним, что в аренде также играют Йоррит Хендрикс ("Фейеноорд") и Айртон ("Фламенго"). Они будут находится в своих нынешних клубах до лета 2023-го и зимы 2022 года соответственно.

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