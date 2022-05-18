"Спартак" может расстаться со многими легионерами
Фото: твиттер Крала\Автор неизвестен
Московский "Спартак" готов расстаться со всеми легионерами, которые в данный момент играют на правах аренды в других клубах, сообщает "Матч ТВ"
По информации источника, в случае подходящего предложения, любой из подобных игроков будет продан. Также клуб планирует обсудить будущее с каждым из этих футболистов.
Летом в стан красно-белых из аренды вернутся шесть легионеров. Это полузащитники Остон Урунов ("Уфа"), Гус Тил ("Фейеноорд"), Алекс Крал ("Вест Хэм"), нападающие Эсекиэль Понсе ("Эльче"), Педро Роша ("Атлетико Паранаэнсе") и Йордан Ларссон (АИК).
Напомним, что в аренде также играют Йоррит Хендрикс ("Фейеноорд") и Айртон ("Фламенго"). Они будут находится в своих нынешних клубах до лета 2023-го и зимы 2022 года соответственно.
Также не пропустите: Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Директор "Зенита" высказался о будущем Дзюбы
-
"Челси" готовится к подписанию Кунде
-
"Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага
-
"Спартак" может расстаться со многими легионерами
-
"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них
-
Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром"
-
Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне
-
"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Кьеллини
-
"Интер" отказал "Манчестер Сити" в продаже одного из своих лидеров
-
"Барселона" договорилась с Левандовски
-
"Барселона" сделала крупное предложение по трансферу Рафиньи: названа сумма
-
Главные новости дня: 17 мая
-
Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
-
Сборная Украины победила итальянский клуб
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского
-
Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
-
Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"
-
Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ