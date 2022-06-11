"Спартак" могут лишить очков в РПЛ за бойкот Суперкубка

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По мнению Дмитрия Сенникова, "Спартак" нужно максимально наказать в случае бойкота Суперкубка России.

Матч с "Зенитом" должен состояться 9 июля в Санкт-Петербурге.

"Я не могу сказать, кто здесь прав, а кто виноват. Нужно назначать заранее матч за Суперкубок на конкретный стадион, тогда не будет вопросов. С другой стороны, это неспортивно. За отказ нужно как-то наказать.

Это же не детский или дворовый футбол, чтобы команда в один момент отказывалась играть в Суперкубке. Тогда лишите шести очков в чемпионате. Должны приниматься какие-то меры. Я не знаю регламент, и могут ли быть последствия. Есть вероятность, что на два-три сезона "Спартак" исключат из Суперкубка.

В Англии в случае отказа команды выходить на поле ее просто лишили бы не меньше шести очков", - сказал он.

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