"Спартак" купил Зиньковского

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский перешел в "Спартак", сообщается на официальном сайте московского клуба.

Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро. Футболист заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.

26-летний Зиньковский выступал за "Крылья Советов" с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу. Ранее играл за "Чертаново" и "Зенит-2".

Не пропустите: Мозес не вернулся в "Спартак" из отпуска. | https://dailysports.net