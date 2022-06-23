"Спартак" купил Зиньковского
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский перешел в "Спартак", сообщается на официальном сайте московского клуба.
Сумма трансфера составила 4,3 миллиона евро. Футболист заключил с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года.
26-летний Зиньковский выступал за "Крылья Советов" с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу. Ранее играл за "Чертаново" и "Зенит-2".
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