"Спартак" хочет подписать бразильца за 7 миллионов

Теги спартак москваатлетико минейро

"Спартак" хочет подписать бразильца за 7 миллионов

"Спартак" хочет подписать молодого бразильского защитника Рубенса Диаса из "Атлетико Минейро"

Как пишет 98 Esportes, красно-белые сделали предложение в 7 млн евро.

21-летний футболист преимущественно выступает на позиции левого защитника, но при этом имеет опыт игры в полузащите и атаке.

Ранее этим же игроком интересовалось "Динамо".

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