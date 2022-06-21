"Спартак" готовит трансфер защитника "Урала"
Московский "Спартак" собирается подписать защитника "Урала" Ивана Кузьмичева.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб рассматривает вариант полноценного приобретения 21-летнего центрального защитника.
В "Спартаке" высоко оценивают потенциал этого футболиста, сообщает источник издания в клубе.
В прошлом сезоне игрок провел в составе "Урала" 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.
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