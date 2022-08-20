"Спартак" готовит трансфер опытного экс-футболиста "Марселя"

Экс-защитник "Марселя" Альваро Гонсалес может перебраться в "Спартак".

Как сообщил журналист Cope Elche Джеронимо Торно, также поступило предложение от испанского клуба "Эльче".

Напомним, что у 32-летнего испанца в начале августа закончился контракт с "Марселем" и сейчас он является свободным агентом.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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