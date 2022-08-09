Спартак Гогниев может возглавить клуб РПЛ

Фото: сайт "Алании"/Автор неизвестен

Бывший футболист "Урала" Спартак Гогниев может стать новым главным тренером уральского клуба.

Назначение произойдет после увольнения Игоря Шалимова, пишет "Спорт-экспресс".

41-летний играл за клуб из Екатеринбурга с 2012 по 2016 год. Всего он провел 99 матчей за "Урал", в которых забил 40 голов и отдал восемь результативных передач.

В 2019 году Гогниев возглавил "Аланию", которая провела под его руководством 109 матчей, одержала 61 победу, 21 раз сыграла вничью и 27 раз проиграла.

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