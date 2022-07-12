"Спартак" близок к трансферу экс-игрока "Краснодара"

"Спартак" может усилить состав бывшим защитником "Краснодара" Налдо Перейрой.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 33-летний бразилец является свободным агентом.

В составе краснодарского клуба он играл в сезоне-2016/17 и забил 2 гола в 24 матчах.

Его последним клубом был турецкий "Антальяспор", за который он выступал с сентября 2020 года по июнь 2022-го.

В прошлом сезоне на его счету 4 гола в 36 матчах чемпионата Турции.

Не пропустите: В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы. | https://dailysports.net