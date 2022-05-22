Спаллетти не хочет терять Кулибали

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Спаллетти не хочет терять Кулибали

Фото: твиттер Кулибал\Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался по поводу важности для команды защитника Калиду Кулибали.

"Кулибали, на мой взгляд, не продается, как и в прошлом сезоне, когда я пригрозил приковать себя цепью к воротам, если он будет продан. Я делаю это снова!

Это игрок, который всегда готов протянуть руку помощи, знает, где вмешаться и как повысить уровень, он делает то, что нужно. Мы хотим провести еще один важный сезон, поэтому его нельзя продавать.

Люди говорят, что можно подписать более молодого игрока, но нельзя купить лидера, который развивался здесь столько лет, который живет и дышит городом и демонстрирует страсть на поле. 

Калиду не такой, как другие, по многим причинам, поэтому ему нужно особое внимание. Все это мы обсудим в течение следующих нескольких дней", - сказал итальянский специалист.

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