Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон-2022/2023.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, на сезон в клубе ожидается оборот 1,255 млрд евро, а чистая прибыль должна составить 274 млн.

В прошлом сезоне оборот клуба составил 1,017 млрд, чистая прибыль составила 98 млн.

Сейчас "Барса" занимает второе место в испанской Примере, набрав 16 очков после шести матчей.

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