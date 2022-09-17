Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы понес серьезную потерю
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
Основной защитник "Ренна" Амари Траоре не сможет сыграть в матче 3-го тура Лиги Европы с киевским "Динамо".
Ключевой футболист французской команды был удален в недавнем матче с "Фенербахче" (2:2), получив прямую красную карточку.
Не исключено, что в отношении футболиста применят меры и дисквалификация будет продлена.
Если это случится, то он не сыграет и в гостевой встрече с киевлянами, 13 октября.
В нынешнем сезоне Амари сыграл в девяти матчах "Ренна".
Не пропустите: Миллиард отступных: "Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Шахтер" заинтересован в аргентинском полузащитнике
-
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в АПЛ. Холанд вновь забил
-
Бывший наставник киевского "Динамо" Хацкевич возглавит скромный клуб
-
Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы понес серьезную потерю
-
Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, сменит владельца
-
Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)
-
Ришарлисон неожиданно рассказал о проблемах "Эвертона"
-
Пьяного Балотелли выводили по друки из ночного клуба (видео)
-
Дешам оценил вероятность участия Погба в ЧМ-2022
-
"Ливерпуль" претендует на полузащитника "Вулверхэмптона"
-
Бывший тренер "Шахтера" все ближе к переезду в Англию
-
Назван лучший футболист "Реала" в августе
-
Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет
-
"Лацио" вернет деньги болельщикам, которые стали свидетелями позорного поражения в Лиге Европы
-
Гвардиола рассказал о ситуации с травмами в "Манчестер Сити"
-
"Мы едва не дрались": стало известно, кому в "Шерифе" досталась футболка Роналду
-
Бекхэм простоял более 13 часов в общей очереди, чтобы проститься с Елизаветой II
-
Арендованный у "Барселоны" звездный защитник остается в запасе "Лечче"
-
Холанд отреагировал на награду лучшему футболисту АПЛ в августе
-
Главные новости дня: 16 сентября
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0