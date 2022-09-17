Соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы понес серьезную потерю

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

Основной защитник "Ренна" Амари Траоре не сможет сыграть в матче 3-го тура Лиги Европы с киевским "Динамо".

Ключевой футболист французской команды был удален в недавнем матче с "Фенербахче" (2:2), получив прямую красную карточку.

Не исключено, что в отношении футболиста применят меры и дисквалификация будет продлена.

Если это случится, то он не сыграет и в гостевой встрече с киевлянами, 13 октября.

В нынешнем сезоне Амари сыграл в девяти матчах "Ренна".

Не пропустите: Миллиард отступных: "Барселона" продлила контракт с 18-летним талантом. | https://dailysports.net