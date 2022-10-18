Сон Хын Мин стал рекордсменом Азии в голосовании за "Золотой мяч"

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Сон Хын Мин стал рекордсменом Азии в голосовании за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Сон Хын Мина/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за "Золотой мяч", сообщает Squawka.

Футболист занял 11-е место в общем зачете и это лучший в истории показатель среди азиатских футболистов.

В нынешнем сезоне 30-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 14 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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