Сон Хын Мин повторил достижение Роналду в АПЛ

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин повторил достижение Криштиану Роналду по хет-трикам в АПЛ.

Вчера нападающий забил три гола "Лестеру" и оформил третий хет-трик в Премьер-лиге.

Что касается Роналду, то свой первый хет-трик он оформил в 2009 году, а еще два - уже в 2022 году.

Лидер по хет-трикам в АПЛ – Серхио Агуэро, у него их 12.

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