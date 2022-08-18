Соммер отказался переходить в "МЮ"

Теги янн соммерманчестер юнайтедборуссия менхенгладбах

Соммер отказался переходить в "МЮ"

Фото твиттер Янна Соммера/Автор неизвестен

Голкипер "Боруссии" Менхенгладбах  Ян Соммер рад не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" перед ЧМ-2022. 

Об этом сообщил журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер.

По его словам, вратаря действительно хотели приобрести.

"Он польщен, но не хочет рисковать своим местом в сборной Швейцарии перед чемпионатом мира. Переход скорее маловероятен", – написал журналист.

Не пропустите: "Вест Хэм" официально подписал защитника "ПСЖ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов