Соммер отказался переходить в "МЮ"

Фото твиттер Янна Соммера/Автор неизвестен

Голкипер "Боруссии" Менхенгладбах Ян Соммер рад не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед" перед ЧМ-2022.

Об этом сообщил журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер.

По его словам, вратаря действительно хотели приобрести.

"Он польщен, но не хочет рисковать своим местом в сборной Швейцарии перед чемпионатом мира. Переход скорее маловероятен", – написал журналист.

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