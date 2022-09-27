Солари вернется в "Реал"

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Солари вернется в "Реал"

Фото: твиттер Сантьяго Солари/Автор неизвестен

Аргентинский тренер Сантьяго Солари вернется в мадридский "Реал", сообщает Marca.

По сведениям источника, официально о возвращении специалиста будет объявлено в ближайшее время. Пока неизвестно, какую должность получит тренер.

45-летний Солари тренировал "Реал" в сезоне-2018/2019, но был уволен спустя четыре месяца.

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