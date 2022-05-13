"Сочи" в большинстве не смог обыграть "Нижний Новгород"
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграли вничью со счетом 0:0.
Стоит отметить, что гости практически весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Ричи Эннина.
"Сочи", набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" с 30 очками поднялся на 11-ю позицию.
"Сочи" – "Нижний Новгород" - 0:0
"Сочи": Адамов, Маргасов, Терехов, Дркушич, Родригао, Макарчук (Заика, 72), Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо (Бурмистров, 45), Кассьерра (Мелкадзе, 72).
"Нижний Новгород": Гойло, Козлов (Кечкеш, 81), Гоцук, Масоэро, Каккоев (Миладинович, 82), Стоцкий (Юлдошев, 72), Шарипов, Калинский, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
Удаление: Эннин (47).
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