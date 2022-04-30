"Сочи" уничтожил "Рубин" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде разгромил "Рубин" со счетом 6:0.
Победу сочинскому клубу принесли голы Тимофея Маргасова, Жоаозиньо, Матео Кассьерры, Кирилла Заики, Ивелина Попова и Георгия Мелкадзе.
"Сочи", набрав 49 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 29 очками опустился на 11-ю позицию.
"Рубин" - "Сочи" - 0:6 (0:2)
Голы: Маргасов, 26 - 0:1, Жоаозиньо, 42 - 0:2, Кассьерра, 52 - 0:3, Заика, 83 - 0:4, Попов, 84 - 0:5, Мелкадзе, 90+2 - 0:6
"Рубин": Дюпин, Зотов, Тесленко, Талби, Самошников, Абильгор (Кузнецов, 72), Ломовицкий, Апхацев, Игнатьев (Климов, 85), Зуев, Лисакович
"Сочи": Адамов, Терехов, Дркушич, Прохин, Макарчук, Нобоа (Ангбан, 67), Цаллагов, Маргасов, Бурмистров (Мелкадзе, 67), Жоаозиньо (Заика, 78), Кассьерра (Попов, 71).
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