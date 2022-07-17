"Сочи" победил "Торпедо" в 1-м туре РПЛ

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата России "Сочи" на выезде обыграл "Торпедо" со счетом 3:1.

Победу сочинскому клубу принесли голы Ибрагима Цаллагова, Владислава Сарвели и Георгия Мелкадзе. За москвичей отличился Ванья Дркушич, который забил гол в собственные ворота.

"Торпедо" – "Сочи" - 1:3 (0:2)

Голы: Цаллагов, 35 - 0:1, Сарвели, 37 - 0:2, Дркушич, 51 (автогол) - 1:2, Мелкадзе, 90 - 1:3

"Торпедо": Ботнарь, Темников (Нетфуллин, 46), Шумских, Кожемякин, Самсонов, Померко, Султонов (Эркинов, 72), Енин (Рязанцев, 46), Симонян (Лебеденко, 46), Караев, Турищев (Калмыков, 55).

"Сочи": Адамов, Заика (Маргасов, 74), Терехов, Юрганов, Дркушич, Макарчук, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 46), Юсупов, Жоаозиньо (Ушатов, 46), Сарвели (Мелкадзе, 64).

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