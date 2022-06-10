"Сочи" определился с новым главным тренером
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Бронзовый призер РПЛ "Сочи" нашел нового главного тренера команды.
Ожидается, что команду возглавит Вадим Гаранин из "Енисея", сообщают источники "Чемпионата".
Назначение должно состояться уже сегодня, 10 июня.
"Сочинский клуб выплатит "Енисею" компенсацию за досрочное расторжение контракта. Вместе с Гараниным в клуб придут три помощника", – сообщил источник.
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