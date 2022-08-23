"Сочи" не отпускает Нобоа в ЦСКА
Фото инстаграм Кристиана Нобоа/Автор неизвестен
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что готов к переходу в ЦСКА.
Отметим, что сегодня опытный футболист сделал ретвит поста аккаунта xDoTeS со своим интервью, в котором он рассказал, что ЦСКА предложил ему 2-летний контракт.
"Во-первых, я дал это интервью давно. Во-вторых, все знают, что на предложение, которое мне сделал ЦСКА, я ответил "да".
Но "Сочи" не отпускает меня. Все знают об этом, это не новость", – сказал 37-летний полузащитник.
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