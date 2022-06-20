"Сочи" назначил нового главного тренера после ухода Федотова
Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Сочи" на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Вадима Гаранина.
Также в тренерский штаб сочинского клуба вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.
Гаранин сменил в "Сочи" Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА.
51-летний Гаранин ранее тренировал "Тверь" и "Енисей".
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