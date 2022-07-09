"Сочи" нацелился на хавбека "Зенита"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

"Сочи" собирается арендовать полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.

Руководство сочинского клуба рассчитывает на аренду на один сезон.

В "Сочи" надеются, что организовать сделку помогут трансферы Матео Кассьерры и Родригао в "Зенит", оформленные этим летом.

Ранее Мостовой уже выступал за "Сочи" на правах аренды в сезоне-2019/20, а затем вернулся в "Зенит".

В минувшем сезоне футболист забил 7 голов и отдал 2 передачи в 38 матчах за "Зенит" во всех турнирах.

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