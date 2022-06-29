"Сочи" может купить футболиста "Енисея"
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Центральный хавбек "Енисея" Никита Раздорских может перебраться в "Сочи".
Серебряный призер РПЛ рассматривает возможность приобретения 22-летнего игрока. Его отступные составляют около 20 млн рублей.
Интересно, что уже в следующем году Раздорских может стать свободным агентом.
В то же время новый главный тренер "Сочи" Вадим Гаранин знаком с полузащитником по совместной работе в красноярском клубе.
В 31 матче прошлого сезона Раздорских забил 4 гола и оформил 5 ассистов.
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