Собчак сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у владельца "Краснодара"
Фото: Инстаграм Сергея Галицкого/Автор неизвестен
Журналистка Ксения Собчак опубликовала информацию о том, что у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого онкологическое заболевание.
Как написала она в своем телеграм-канале, о проблемах со здоровьем Галицкий сообщал еще в прошлом году.
"Галицкий в сентябре прошлого года в интервью Коммент.Шоу говорил, что «болеет». Так вот у него всё серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить всё могут в любой день и час), и всё, что у него осталось — небольшие деньги на себя, на лечение", - пишет Собчак.
Напомним, что Галицкий является основателем "Краснодара".
Прошлый сезон коллектив закончил на четвёртой строчке в турнирной таблице.
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