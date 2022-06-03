СМИ озвучили зарплату Фамейе в "Рубине"

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Стала известна зарплата новичка "Рубина" Джоэла Фамейе. На днях 25-летний футболист подписал с клубом из Казани контракт на три года.

По данным "СЭ", его оклад составит около 1,5 миллиона рублей в месяц.

Интересно, что в "Оренбурге" форвард получал в два-три раза меньше.

25-летний футболист играл за "Оренбург" с июля 2019 года. В прошлом сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал несть результативных передач.

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