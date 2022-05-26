Слуцкий высказался о своем будущем после вылета "Рубина" в ФНЛ

Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что он не покинет казанский клуб, который вылетел из Российской Премьер-Лиги.

"Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести", - сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Уткина.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Рубин" под руководством Слуцкого занял четвертое место в чемпионате России и пробился в Лигу конференций.

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