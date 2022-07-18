Слуцкий высказался о шансах Дзюбы перейти в "Рубин"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о шансах нападающего Артема Дзюбы, перейти в казанский клуб.

"Полезно ли было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется в "Рубине"? На вторую часть вопроса не общались. Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные", - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.

В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры с турецкими клубами, но его переход пока так и не состоялся.

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