Слуцкий высказался о шансах Дзюбы перейти в "Рубин"
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о шансах нападающего Артема Дзюбы, перейти в казанский клуб.
"Полезно ли было присутствие Дзюбы? Какие шансы, что останется в "Рубине"? На вторую часть вопроса не общались. Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все – и молодые, и опытные", - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.
В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что форвард ведет переговоры с турецкими клубами, но его переход пока так и не состоялся.
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