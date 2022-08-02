Слуцкий рассказал, обсуждал ли с Дзюбой переход в "Рубин"

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на слухи о возможном подписании 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбу.

Как известно, опытный футболист сейчас находится без клуба, но поддерживает форму в "Рубине", который играет в Первой лиге.

"Была ли возможность подписать Дзюбу? Мы с ним не говорили на эту тему", — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.

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