Слуцкий рассказал о планах "Рубина" на сезон в Первой лиге

Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ожидает от команды в предстоящем сезоне в Первой лиге.

По словам тренера, его команда должна доминировать в каждом из матчей чемпионата.

Также Слуцкий признался, что пока его клуб не потратил ни копейки на трансферы.

"Ноль, все пришли свободными агентами. Придет ли кто-то еще? Да, есть такая вероятность. Окно открыто до 5 сентября. Локальные изменения возможны", – сказал Слуцкий на встрече с болельщиками.

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