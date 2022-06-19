Слуцкий рассказал, какие игроки покинут "Рубин"

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Слуцкий рассказал, какие игроки покинут "Рубин"

Фото: твиттер Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о футболистах, которые могут покинуть команду в ближайшее время.

Как известно, по итогам прошлого сезона "Рубин" вылетел в ФНЛ.

"На 90 процентов костяк сформирован, если кто-то и будет уходить, это будут буквально разовые моменты, которые будут зависеть от массы обстоятельств. Это касается Дюпина, Самошникова, Игнатьева, возможно, Лисаковича, еще кого-то. Ситуация будет развиваться так, как будет реагировать рынок на возможность их приобретения", - отметил он.

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